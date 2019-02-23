Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Лютий 2019, Київ 15:36
Новини | Політика

Артисти, що гастролювали в Росії, не мають представляти Україну на «Євробаченні» – Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко

Дивитись коментарі

Артисти, які гастролювали в Російській Федерації або не визнають територіальної цілісності України, не можуть брати участі в фіналі національного відбору на «Євробачення-2019». Про це в мережі Twitter 23 лютого написав віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко.

«Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України», – відзначив Кириленко.

«Тому, щоб ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що, з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019», – додав високопосадовець.

23 лютого відбудеться фінальний етап відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2019». За право представляти Україну змагатимуться шість учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO.

Співачка Maruv під час першого півфіналу Національного відбору на «Євробачення-2019». Київ, 9 лютого 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Євробачення-2019»: російське питання на українському відборі

Раніше цього тижня в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR учасниці фіналу, дует ANNA MARIA, не змогли розгорнуто відповісти на запитання ведучого «Чий Крим?», обмежившись короткою відповіддю «наш» (обидві конкурсантки народилися в Сімферополі).

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

В Україні відбудеться фінал відбору на «Євробачення-2019»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG