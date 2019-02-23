Артисти, що гастролювали в Росії, не мають представляти Україну на «Євробаченні» – Кириленко

Артисти, які гастролювали в Російській Федерації або не визнають територіальної цілісності України, не можуть брати участі в фіналі національного відбору на «Євробачення-2019». Про це в мережі Twitter 23 лютого написав віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко.

«Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України», – відзначив Кириленко.

«Тому, щоб ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що, з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019», – додав високопосадовець.

23 лютого відбудеться фінальний етап відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2019». За право представляти Україну змагатимуться шість учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO.

Раніше цього тижня в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR учасниці фіналу, дует ANNA MARIA, не змогли розгорнуто відповісти на запитання ведучого «Чий Крим?», обмежившись короткою відповіддю «наш» (обидві конкурсантки народилися в Сімферополі).

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