Кириленко: якщо на «Євробачення» поїдуть ті, хто гастролює в Росії, то краще взагалі туди не їхати

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко розкритикував українських музикантів, які виступали на гастролях у Росії і беруть участь в українському національному відборі на «Євробачення».

«Якщо на «Євробачення» від України поїдуть ті, хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі, то краще взагалі туди нікому не їхати. Не треба буде витрачати час на пояснення, що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація!» – написав Кириленко 18 лютого у Twitter.

23 лютого у фіналі національного відбору за право представляти Україну на «Євробаченні-2019» будуть змагатися шість учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Yuko, Freedom Jazz​, KAZKA й ANNA MARIA​. Maruv та гурт Yuko підтвердили, що їздили виступати до Росії.

Учасниця Yuko Юлія Юріна пояснила, що є громадянкою Росії й виступала в себе вдома. Maruv (Анна Корсун), зі свого боку, заявила, що «кожен вибирає свій спосіб, як нести мир».

Пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться у травні в Ізраїлі.

У 2018 році на «Євробаченні» перемогла виконавиця Netta з Ізраїлю. Україну на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.