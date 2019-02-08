Кримчанки штурмують «Євробачення»: дочки заступника Аксьонова хочуть представляти Україну на пісенному конкурсі

В Україні триває відбір учасників на «Євробачення». За право представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі бореться дует «Анна-Марія», який заснували кримчанки Анна і Марія Опанасюк. У сестер впливові батьки у Криму, але самі вони підтримали Євромайдан і висловлюються на підтримку України. Що ще відомо про дівчат і їхню сім’ю?

Відбір учасників для «Євробачення» в Україні розпочався 9 лютого. Дует «Анна-Марія» виступить 16 лютого у другому півфіналі. Близнята родом із Сімферополя, в українському шоу-бізнесі ‒ понад 10 років. Вони виконують авторську музику в жанрах поп-рок, інді, фанк. Брали участь і перемагали в різних пісенних конкурсах в Україні та Європі.

За право представляти Україну в Тель-Авіві (Ізраїль) учасниці дуету «Анна-Марія» боротимуться з власною піснею «My road» («Моя дорога»). «Це пісня для тих, хто перебуває в пошуку, хто помиляється, але знає, що таке почати з чистого аркуша, хто продовжує йти далі, незважаючи ні на що. Ця пісня дає сили нам, коли ми її співаємо. Нехай вона надихає і вас!» ‒ мовиться на сторінці дуету.

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Анна і Марія Опанасюк живуть і займаються шоу-бізнесом у Києві. Але чимало сторінок у їхньому житті пов’язані з Кримом. Із 17 років Анна і Марія мають звання «Заслужені артистки АРК». Вони ‒ наймолодші власниці цього титулу в історії півострова. У Криму також живуть їхні батьки, які там багато років були та й досі залишаються впливовими людьми.

Опанасюк: батьки та діти

Анна і Марія Опанасюк народилися 1988 року в Сімферополі в родині юристів, які згодом зайняли високі посади у кримській владі. Мати близнят Лариса Опанасюк за 20 років зробила кар’єру від начальника Головного юридичного управління Ради міністрів Криму до віце-прем’єра, працюючи при різних режимах. Зараз вона займає посаду віце-прем’єра в підконтрольному Росії уряді Сергія Аксьонова.

Батько Анни і Марії Опанасюк ‒ Олександр Опанасюк ‒ відомий у Криму суддя. Він багато років очолював Центральний районний суд Сімферополя, а 2012 року був довічно призначений суддею Апеляційного суду Криму. 2014 року Олександр Опанасюк перейшов на службу Росії й був призначений суддею Верховного суду Криму.

Вища рада юстиції України ще 2015 року клопотала про звільнення судді за порушення присяги. Але наслідки цього рішення його поки не торкнулися. 2016 року колеги з пошаною проводили Олександра Опанасюка на пенсію.

В Україні подружжя Опанасюків є фігурантами кримінальних проваджень про держзраду і бази «Миротворець». Але обидва недоступні органам слідства, бо живуть в анексованому Росією Криму.

Їхні дочки-близнючки, закінчивши школу, вибрали професію батьків ‒ закінчили Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в Харкові (прокурорський факультет). Свого часу в цьому виші навчалися Олександр і Лариса Опанасюк. Але прокурорською дорогою Анна і Марія Опанасюк не пішли, а присвятили себе шоу-бізнесу ‒ другу освіту отримали в Державній академії естрадного та циркового мистецтва.

Творчість «Анни-Марії»: «регіонали», Майдан, Росія…

Будучи студентками юракадемії, дівчата виступили у програмі «Караоке на Майдані» і взяли участь у проекті «Шанс», у рамках якого представники українського шоу-бізнесу шукали таланти. Так близнючки вперше отримали можливість виступити в ефірі центрального телеканалу України. Під керівництвом продюсерів Кузьми «Скрябіна», Наталії Могилевської і Володимира Бебешка вони вперше були названі дуетом «Анна-Марія» і виконали хіт гурту АВВА «Dancing Queen».

Після проекту сестри Опанасюк продовжили займатися музичною діяльністю як гурт «Анна-Марія», зокрема, на українському шоу «Голос країни» у складі команди Олександра Пономарьова.

У своїй творчості дівчата нерідко опинялися на політичних заходах. Наприклад, протягом 2011 і 2013 років вони виступали для кримського уряду, функціонерів Партії регіонів і місцевих бізнесменів на акції «Успіх року». Логічно припустити, що в цьому була заслуга їхньої матері, яка працювала в команді «регіоналів».

Але протягом 2013‒2014 років погляди близнят і їхніх батьків розійшлися. Поки Лариса Опанасюк у команді Партії регіонів виступала проти Євромайдану, її дочки підтримали учасників акцій протесту проти чинного тоді президента Віктора Януковича. У грудні 2013 року Анна і Марія Опанасюк виступили для мітингувальників у центрі Києва під гаслом «За європейську Україну!».

Лариса Опанасюк тоді сказала журналістам, що не засуджує дочок, бо «вони дорослі, живуть окремо, вона не нав’язує їм ніяких політичних інтересів».

Незважаючи на те, що російська влада розцінює Євромайдан як «збройний переворот і захоплення влади», Анну і Марію Опанасюк репресії не торкнулися. У червні 2014 року вони навіть збиралися рекламувати російський бренд одягу й аксесуарів BAON, обличчям якого є російський актор Іван Охлобистін, який підтримав бойовиків на Донбасі.

У ЗМІ спалахнув скандал, який учасниці гурту назвали «інформаційною війною». Вони пояснили, що погодилися зніматися в російській рекламі, бо їх «зачепив сам меседж кампанії «Російський бренд і дует із України. Доведемо всім, що ми робимо кроки назустріч один одному!». При цьому дівчата запевнили, що не відмовляються від своєї громадянської позиції на підтримку України.

«Ми запевняємо, що ніколи не відмовлялися і не відмовимося від своєї громадянської позиції. Те, що відбувалося на Майдані, ‒ це історія і гордість нашого народу. Наші нові пісні здебільшого українською мовою. Ми кримчанки, і «чий би зараз не був Крим», ми залишаємося українками!» ‒ наголосили вони.

Урешті Анна і Марія Опанасюк відмовилися від рекламної фотосесії з Охлобистіним, бо він з’явився на сцені в футболці з написом «ДНР» і з автоматом у руках. Кримчанки сказали, що для них це неприйнятно.

Шлях до Європи

В інтерв’ю українським ЗМІ Анна і Марія Опанасюк розповідали, що концертів у Криму не дають, хоча й продовжують їздити до своєї сім’ї.

«Там (у Криму ‒ ред.) живуть наші батьки, маленький братик, бабуся і дідусь. Останнім часом стало складно туди їздити ‒ скасували потяги, доводиться шукати варіанти, як туди дістатися. Незалежно ні від яких політичних маніпуляцій, ми будемо туди приїжджати, тому що це наш рідний дім. Ми ніколи не думали, що таке станеться, що будуть виникати труднощі з тим, щоб приїхати до себе додому», ‒ розповідала Анна Опанасюк в інтерв’ю «Главреду» 2015 року.

Дівчата неодноразово наголошували, що не залежать від думки батьків, бо є самодостатніми й самі себе забезпечують. Їхній дует неодноразово виступав на європейських сценах. І тепер сподівається отримати шанс представляти Україну на «Євробаченні».

У разі перемоги дуету «Анна-Марія» у відбірковому турі й участі в «Євробаченні» їхні кримські родичі й прихильники можуть підвищити їхні шанси на успіх. Адже смс із російських мобільних номерів кримчан, за правилами, будуть зараховані, в тому числі й на користь учасників із України.

Чи збираються підтримувати дочок їхні батьки ‒ невідомо. Лариса Опанасюк за час підготовки матеріалу на наші дзвінки не відповіла. Також ми поки не отримали відповідей на наші запитання і прохання про інтерв’ю з Анною і Марією Опанасюк від PR-менеджера групи.

Ім’я переможця відбору, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» в Тель-Авіві (Ізраїль), журі національного відбору назве 23 лютого.

У конкурсі «Євробачення» кримчанки брали участь двічі. 2016 року перемога в ньому дісталася українській співачці кримськотатарського походження Джамалі. А 2013 року українська співачка Злата Огневич, дитинство якої минуло в Судаку, посіла третє місце.