Визначилися учасники фіналу українського відбору Євробачення 2019

23 лютого за право представляти Україну на «Євробаченні-2019» будуть змагатися шість учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom jazz​, KAZKA, ANNA MARIA​ і YUKO.

Троє учасників фіналу (KAZKA, ANNA MARIAі Freedom jazz​) визначилися на другому півфіналі нацвідбору, що відбувся 16 лютого.

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9 лютого було обрано першу трійку: YUKO, Brunettes Shoot Blondes і MARUV.

Пісенний конкур «Євробачення-2019» відбудеться у травні в Ізраїлі.

Минулого року на «Євробаченні» перемогла виконавиця Netta з Ізраїлю. Україну на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.