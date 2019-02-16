Хто пройшов у фінал національного відбору «Євробачення-2019»?

Триває національний відбір на «Євробачення-2019», який пройде в травні в Ізраїлі. За місце у фіналі відбору змагались 8 учасників, серед яких були Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii та Freedom jazz.

Хто ж пройшов у фінал відбору? Та чий виступ вразив журі та глядачів найбільше? Зібрали все найцікавіше.

1. Першим на сцену вийшов молодий львів’янин Іван Сяркевич, більш відомий за псевдонімом Ivan NAVI. Найбільше його знають за піснями «Тимчасовий релакс» та «Такі молоді» – вони вже стали хітами літа української молоді.

Іван виконав пісню «All for the love». Попри легкі стиль та виконання, артиста критикували через його схожість зі співаками Джастіном Тімберлейком чи Джастіном Бібером.

Оцінка журі / оцінка глядачів – 4/4

2. Анна Марія – цих двох дівчат-близнючок знають ще з проекту «Шанс». Сьогодні вони вже дають концерти та вражають усіх своїм майстерним вокалом.

Потужний хіт високо оцінили члени журі.

Тим не менш, у соцмережах почали обговорювати схожість їхнього образу із сестрами Толмачовими, які представляли Росію на «Євробаченні-2014».

Більше того, ще за кілька тижнів до нацвідбору стало відомо, що їхні батьки – досить впливові люди в анексованому Росією Криму. Детальніше про це читайте в матеріалі проекту Крим.Реалії.

Оцінка журі / оцінка глядачів – 5/7

3. Гурт KAZKA вже став відомим далеко за межами України. Їхній трек «Плакала» увійшов до топ-10 сервісу Shazam та потрапив не в один європейський хіт-парад.

Тим не менш, у соцмережах обговорювали тезу про те, що солістка гурту наживо співає не так добре, як у записі.

Оцінка журі / оцінка глядачів – 7/5

4. Співачка KiRA MAZUR з Вінницької області є менш відомою широкій аудиторії. У своїй творчості вона віртуозно поєднує український фолк з іншими стилями музики.

Цікаво, що протягом своєї кар’єри дівчина вже встигла встановити рекорд України – стала «Першою співачкою, яка виконала пісню під час стрибка з парашутом». Так Кірі вдалося презентувати свій альбом під назвою «МІЙ FOLK».

Оцінка журі / оцінка глядачів – 1/1

5. Співак LAUD вже не вперше намагається перемогти на національному відборі «Євробачення». Ще більше цей виконавець відомий українській аудиторії за участю у проекті «Голос країни», де він був підопічним продюсера та співака Івана Дорна.

У рамках півфіналу він не лише представив свою конкурсну пісню, а й знову у парі із Сергієм Притулою випробував свій «Погляд мачо 2.0», який вже став мемом у соціальних мережах минулого року.

Оцінка журі / оцінка глядачів – 6/3

6. Самородок із Кіровоградщини KHAYAT. Його виступ можна назвати досить специфічним – він поєднав не лише український фольк та електронну музику, а ще й додав до неї балканські мотиви.

Члени журі відзначили оригінальність жанру, але при цьому висловились про те, що для «Євробачення-2019» його пісня не дуже підходить. Критика суддів була досить різкою.

Оцінка журі / оцінка глядачів – 2/6

7. Гурт Braii – єдиний конкурсант у стилі пост-панк, але виступ навряд чи можна було б на 100% зарахувати до цього напряму. У соцмережах від самого початку відзначили схожість із відомим російським хітом.

По завершенню до дописувачів долучився й Сергій Притула із аналогічним порівнянням.

Оцінка журі / оцінка глядачів – 3/2

8. Завершував частину з виступами учасників гурт Freedom jazz​. У своєму шоу дівчата наважились на порушення правил конкурсу, які передбачають перебування на сцені не більше ніж 6 осіб. Гурт же складається із 7 учасниць, але оскільки одна з них на 8-му місяці вагітності, то можна сказати, то в Ізраїлі порушень правил не буде.

Виступ був динамічним та яскравим – це зауважили й члени журі, а тому й нагородили учасниць навищим балом.

Оцінка журі / оцінка глядачів – 8/8

Таким чином, 23 лютого за право представляти Україну на «Євробаченні-2019» будуть змагатись: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom jazz​, KAZKA, ANNA MARIA​ та YUKO.