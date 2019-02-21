«Євробачення-2019» і українські гастролери до Росії

Двоє учасників українського фінального відбору на «Євробачення» – Maruv та гурт Yuko – не приховують, що їздять на гастролі до Росії. До того ж, учасниця Yuko Юлія Юріна є громадянкою Росії. Ця інформація збурила соцмережі. А віце-прем'єр-міністр Вячеслав Кириленко заявив, що краще тоді зовсім не відправляти на «Євробачення» учасника від України, ніж туди поїде той, хто гастролює в Росії. Мовляв, не доведеться пояснювати, що «насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація». Як переплелися музика і політика? Журналіст Віталій Портников у програмі «Ваша Свобода» говорив про це з народним депутатом України Євгеном Рибчинським, музичним продюсером Яною Прядко і віце-прем'єр-міністром України В'ячеславом Кириленком.