Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Лютий 2019, Київ 21:16
Відео

«Євробачення-2019» і українські гастролери до Росії

«Євробачення-2019» і українські гастролери до Росії
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:18 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Двоє учасників українського фінального відбору на «Євробачення» – Maruv та гурт Yuko – не приховують, що їздять на гастролі до Росії. До того ж, учасниця Yuko Юлія Юріна є громадянкою Росії. Ця інформація збурила соцмережі. А віце-прем'єр-міністр Вячеслав Кириленко заявив, що краще тоді зовсім не відправляти на «Євробачення» учасника від України, ніж туди поїде той, хто гастролює в Росії. Мовляв, не доведеться пояснювати, що «насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація». Як переплелися музика і політика? Журналіст Віталій Портников у програмі «Ваша Свобода» говорив про це з народним депутатом України Євгеном Рибчинським, музичним продюсером Яною Прядко і віце-прем'єр-міністром України В'ячеславом Кириленком.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG