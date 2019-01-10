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10 Січень 2019, Київ 14:58
Новини | Суспільство

«Євробачення 2019»: стали відомі імена півфіналістів національного відбору

Вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька під час виступу у другому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2018». Київ, 11 лютого 2018 року

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Телеканали СТБ та «UA:Перший» оголосили імена півфіналістів національного відбору на «Євробачення 2019».

За право виступити в Ізраїлі поборються 16 учасників: Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR, KHAYAT.

Порядок виступів конкурсантів визначать жеребкуванням 22 січня. Прямі ефіри відбору заплановані на 9 лютого (півфінали) та 23 лютого (фінал).

Минулого року на «Євробаченні» перемогла винонавиця Netta з Ізраїлю. Украхні на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.

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