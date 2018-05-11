Євробачення 2018: Україна відкриє гранд-фінал 12 травня

Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018 у суботу, 12 травня. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

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Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, з яких по 10 були відібрані у півфіналах 8 та 10 травня, ще шість країн потрапили до фіналу автоматично, це засновники конкурсу – «Велика п’ятірка» – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, а також минулорічний переможець – Португалія.

Завершуватиме змагальну частину фіналу італійський дует у складі Ермала Мети та Фабріціо Моро.

Цього року пісенний конкурс відбувається в столиці Португалії Лісабоні. Фінал «Євробачення» відбудеться 12 травня.

Минулого року конкурс відбувався в Україні. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.