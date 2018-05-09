До фіналу Євробачення несподівано вийшли дві країни

До фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» несподівано для букмекерів кваліфікувалися Албанія та Ірландія.
Загалом з першого півфіналу вийшли представники 10 країн:
- Cesár Sampson (Австрія) з піснею «Nobody But You».
- Elina Nechayeva (Естонія) з піснею «La Forza».
- Eleni Foureira (Кіпр) з піснею «Fuego».
- Ieva Zasimauskaitė (Литва) з піснею «When We’re Old».
- Netta (Ізраїль) з піснею «TOY».
- Mikolas Josef (Чехія) з піснею «Lie to Me».
- EQUINOX (Болгарія) з піснею «Bones».
- Eugent Bushpepa (Албанія) з піснею «Mall».
- Saara Aalto (Фінландія) з піснею «Monsters».
- Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) з піснею «Together».
Таким чином, до фіналу, попри очікування букмекерів, не змогли вийти Греція, Вірменія та Бельгія. Також у фіналі не виступить український співак Alekseev, який представляв на конкурсі Білорусь.
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Від України до Португалії приїхав співак Melovin із піснею Under The Ladder. Він виступить у другому півфіналі 10 травня. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.
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