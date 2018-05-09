До фіналу Євробачення несподівано вийшли дві країни

До фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» несподівано для букмекерів кваліфікувалися Албанія та Ірландія.

Загалом з першого півфіналу вийшли представники 10 країн:

Cesár Sampson (Австрія) з піснею «Nobody But You». Elina Nechayeva (Естонія) з піснею «La Forza». Eleni Foureira (Кіпр) з піснею «Fuego». Ieva Zasimauskaitė (Литва) з піснею «When We’re Old». Netta (Ізраїль) з піснею «TOY». Mikolas Josef (Чехія) з піснею «Lie to Me». EQUINOX (Болгарія) з піснею «Bones». Eugent Bushpepa (Албанія) з піснею «Mall». Saara Aalto (Фінландія) з піснею «Monsters». Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) з піснею «Together».

​Таким чином, до фіналу, попри очікування букмекерів, не змогли вийти Греція, Вірменія та Бельгія. Також у фіналі не виступить український співак Alekseev, який представляв на конкурсі Білорусь.

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Від України до Португалії приїхав співак Melovin із піснею Under The Ladder. Він виступить у другому півфіналі 10 травня. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.