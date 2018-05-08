Євробачення 2018: коли і де дивитися виcтуп України

Український співак Melovin 10 травня виступить у другому півфіналі «Євробачення-2018».
Цьогоріч пісенний конкурс відбувається в столиці Португалії Лісабоні. У прямому ефірі виступи покажуть телеканали «UA:Перший», «UA:Крим» та СТБ. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Melovin виконає пісню Under The Ladder. Відповідно до результатів жеребкування він виступить останнім:
- Alexander Rybak (Норвегія) – That's How You Write A Song
- The Humans (Румунія) – Goodbye
- Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) – Nova Deca
- Jessika featuring Jenifer Brening (Сан-Марино) – Who We Are
- Rasmussen (Данія) – Higher Ground
- Julia Samoylova (Росія) – I Won't Break
- DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day
- Waylon (Нідерланди) – Outlaw In 'Em
- Jessica Mauboy (Австралія) – We Got Love
- Ethno-Jazz Band Iriao (Грузія) – For You
- Gromee feat. Lukas Meijer (Польща) – Light Me Up
- Christabelle (Мальта) – Taboo
- AWS (Угорщина) – Viszlát Nyár
- Laura Rizzotto (Латвія) – Funny Girl
- Benjamin Ingrosso (Швеція) – Dance You Off
- Vanja Radovanović (Чорногорія) – Inje
- Lea Sirk (Словенія) – Hvala, ne!
- Melovin (Україна) – Under The Ladder
Фінал «Євробачення» відбудеться 12 травня, до нього вийдуть по 10 виконавців з кожного з півфіналів.
Минулоріч конкурс відбувався в Україні. Переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois.
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