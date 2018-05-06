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06 Травень 2018, Київ 20:45
Новини | Події

У Лісабоні почалася церемонія відкриття «Євробачення-2018»

У португальському Лісабоні розпочалася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2018».

Український виконавець Melovin представлятиме Україну на конкурсі із піснею Under The Ladder.

Минулого року пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.

63-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в столиці Португалії Лісабоні. Фінал – 12 травня.

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