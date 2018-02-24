Melovin представлятиме Україну на «Євробаченні»

20-річний співак Melovin (Костянтин Бочаров) представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018». Він отримав 11 балів із 12 (п'ять від журі та шість від глядачів).

Melovin виступатиме на «Євробаченні» з піснею «Under The Ladder».

Друге місце в національному відборі посіла співачка Tayanna (Тетяна Решетняк). Вона отримала 10 балів (шість від журі та чотири від глядачів).

Гурт Kadnay із загальними восьми балами посів третє місце.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.