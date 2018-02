Хто представить Україну на «Євробаченні-2018»: номери фіналістів і трансляція

24 лютого Україна обере представника на пісенний конкурс «Євробачення-2018».

Початок фіналу національного відбору о 19:00.

Прямий ефір онлайн можна дивитися тут:

У фіналі за право представляти Україну на конкурсі поборються 6 кандидатів: Laud, The Erised, Vil’na, Melovin, Tayanna та Kadnay.

Переможця оберуть за результатами оцінок журі та глядацького голосування, яке триватиме під час прямого ефіру. Офіційні правила голосувань і підрахунку балів можна прочитати тут.

Нижче – трохи інформації про фіналістів і відео їхніх виступів у півфіналах.

20-річний співак Laud (Владислав Каращук) співпрацює із продюсером Джамали Ігорем Тарнопольським. Минулого літа він випустив перший кліп на сингл «У цю ніч», відео переглянули понад 200 тисяч разів. Наступний сингл «Не залишай» наприкінці грудня очолював чарт топ-пісень українського iTunes Store. У півфіналі нацвідбору Laud із піснею «Waiting» отримав 9 балів від журі і 7 від глядачів.

The Erised – англомовний гурт у стилі futurepop. Співпрацювали із британським лейблом Med School, підрозділом Hospital Records. Відомі композиції – «Let Me Be», «It’s Over», «Pray». У грудні 2017-го The Erised поїхали в тур до США з гуртом «Бумбокс». Музиканти готові представляти Україну в Португалії з піснею «Heroes». У півфіналі нацвідбору судді оцінили виступ на 5 балів, а глядачі – на 8.

Vil’na – новий український музичний проект, обличчям якого є співачка Ірина Василенко. Ірина брала участь у «X-факторі», посіла 6-е місце. Перша композиція Vil’na – «Forest Song» – у півфіналі нацвідбору на «Євробачення» отримала 3 бали від журі і максимум – 9 – від глядачів.

Melovin (Костянтин Бочаров) – переможець «X-фактору» у 2015 році. Він брав участь у нацвідборі минулого року, виборов третє місце і, як стверджують організатори, отримав тоді рекордну кількість глядацьких голосів – понад 60 тисяч. Цього року Melovin іде на реванш. Із піснею «Under The Ladder» Melovin мав у півфіналі 8 балів від журі і 9 балів від глядачів.

Tayanna (Тетяна Решетняк) – українська співачка з Чернівців. Співала у гурті «Гарячий шоколад», брала участь у «Голосі країни». Минулого року теж боролася за право представляти Україну на «Євробаченні», але виборола друге місце у фіналі національного відбору. Цього року Tayanna із піснею «Леля» набрала 16 балів у півфіналі (9 від суддів і 7 від глядачів).

KADNAY – український інді, електро-поп гурт, створений 2012 року. Колектив складається з фронтмена групи – Діми Кадная і музиканта – Філа Коляденка. У листопаді вони презентували альбом «Відчуваю», з яким планують поїхати у тур містами України. Kadnay із піснею «Beat Of The Universe» раніше отримав 7 балів від журі і 8 від глядачів.

Членами журі Національного відбору «Євробачення-2018» є Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken). Ведучим – Сергій Притула.

Попередній пісенний конкурс «Євробачення» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться «Євробачення-2018».

