Український відбір на «Євробачення»: Laud, The Erised та Vil’na вийшли до фіналу

Виконавці Laud, The Erised та Vil’na вийшли до фіналу українського національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2018».

Співак Laud (Владислав Каращук) отримав дев'ять балів із дев'яти від журі і сім балів від глядачів, що дозволило йому набрати 16 балів у сумі.

Гурт The Erised отримав загалом 13 балів (п'ять від суддів й вісім від глядачів), а співачка Vil’na (Юлія Сіончук) – 12 (три від журі і дев'ять від глядачів).

Також по 12 балів отримали Сергій Бабкін та гурт Pur:Pur, однак вони отримали меншу кількість голосів від глядачів.

У другому півфіналі українського національного відбору візьмуть участь дев'ять виконавців: Ingret Kostenko, MELOVIN, Julinoza, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA та Dilemma. Він відбудеться 17 лютого.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.

Представник від України братиме участь у другому півфіналі.