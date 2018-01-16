У національному відборі України на «Євробачення» візьмуть участь 18 виконавців – «UA:Перший»

У національному відборі України на пісенний конкурс «Євробачення-2018» візьмуть участь 18 виконавців, повідомив телеканал «UA:Перший».

А саме: The Erised, Сергій Бабкін, СONSTANTINE, Kozak System, The ВЙО, Julinoza, Dilemma KAZKA, Yurcash, Mountain Breeze, Ingret Kostenko, Vil’na, LAUD, TAYANNA, KADNAY, Pur:Pur, MELOVIN та ILLARIA.

Півфінали національного відбору заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». У зв’язку з цим саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.