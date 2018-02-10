LIVE | «Євробачення-2018». Перший півфінал українського відбору

Перший півфіналі національного відбору на «Євробачення-2018» стартує 10 лютого о 19-й годині.

За місце у фіналі поборються перші дев’ять учасників: СONSTANTINE, Сергій Бабкін, LAUD, група KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR: PUR і The Erised.

За результатами балів від суддів та глядачів до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.

Нагадаємо, члени журі Національного відбору «Євробачення»: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Національний відбір транслюватимуть у прямому ефірі телеканали СТБ і UA:ПЕРШИЙ.

Також ви зможете дивитися трансляцію першого півфіналу українського відбору Євробачення-2018 з нашого сайту:

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