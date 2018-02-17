Переможці другого півфіналу відбору на «Євробачення» від України – Melovin, Tayanna та Kadnay

Під час другого півфіналу українського національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2018» ввечері 17 лютого у фінал з-поміж дев’яти учасників пройшли виконавці Melovin, Tayanna та Kadnay.

Melovin із піснею «Under The Ladder» отримав 8 балів від журі і 9 балів від глядачів, що дозволило йому набрати 17 балів у підсумку.

Tayanna із піснею «Леля» набрала загалом 16 балів (9 від суддів і 7 від глядачів).

Kadnay із піснею «Beat Of The Universe» отримав 15 балів (7 від журі і 8 від глядачів).

Відповідно до процедури, за результатами балів від суддів та глядачів до фіналу нацвідбору проходять по троє учасників з кожного півфіналу. У першому півфіналі українського національного відбору перемогли виконавці Laud, The Erised та Vil’na. Таким чином вони вийшли до фіналу українського відбору на «Євробачення-2018».

Членами журі Національного відбору «Євробачення»є Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.