Український співак Алексєєв представить Білорусь на «Євробаченні-2018»

Український співак Микита Алексєєв (ALEKSEEV) представить Білорусь на міжнародному музичному конкурсі «Євробачення-2018».

Увечері 16 лютого в Мінську відбувся фінал національного відбіркового туру конкурсу. З дев’яти претендентів шляхом голосування телеглядачів і професійного журі переможцем став український співак ALEKSEEV.

Пісня «Forever» набрала максимальну кількість балів за підсумками рішення журі і голосування глядачів.

Микита Алексєєв розповідає, що його підтримали білоруські учасники «Євробачення» минулих років – Олена Ланська, група Naviband і Дмитро Колдун, з якими він познайомився на першому етапі національного відбору 11 січня.

Раніше білоруські учасники відбору вимагали дискваліфікувати Микиту Алексєєва, кажучи, що його пісня порушує правила конкурсу, оскільки пісня була представлена задовго до відбору. У команді співака такі звинувачення відкинули.

В Україні триває національний відбір на «Євробачення-2018».

Цього року пісенний конкурс «Євробачення-2018» відбудеться в Португалії.

Минулого року конкурс проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Український відбір на «Євробачення-2018»: Laud, The Erised та Vil’na вийшли до фіналу