«70% хочуть на обмін до Росії» – дані жіночої колонії для засуджених за злочини проти нацбезпеки

Понад дві третини жінок, які утримуються в колонії для засуджених за різні злочини проти національної безпеки України, прагнуть потрапити на обмін до Росії. Про це йдеться в публікації проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, журналісти якого побували в пенітенціарному закладі.

«Там є певна процедура щодо участі в проєкті «Хочу к своим». І там є певні моменти про те, що треба давати власну інформацію, згоду про використання персональних даних. Деякі засуджені відмовились, написавши прямі заяви до Координаційного штабу з метою уникнення поширення своїх даних або даних про своїх рідних. Але сайт працює за умови, якщо засуджена дає таку згоду, і це великий відсоток того, що вона потрапить на обмін. І таких 70% це точно, які хочуть на обмін», – розповів старший інспектор групи соціально-виховної та психологічної служби Артем Меркотан.

У цій жіночій колонії відбувають покарання близько 80 громадянок України. Максимальні строки ув’язнення становить 15 років – це у тих, хто безпосередньо співпрацював з Росією, є й такі, хто мав антиукраїнську позицію, репостив і коментував російські ресурси та пропаганду, не вдаючись до інших активних дій.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими створений проєкт «Хочу к своим». У проєкті можуть взяти участь засуджені українки, якщо напишуть заяву і дадуть згоду на оприлюднення своїх даних. В такому разі вони можуть попасти в списки на обмін.

Росія не так давно зацікавилась такою категорією громадян і включає їх в обмінні списки. За інформацією сайту «Хочу к своим», Росія вже забрала 34 особи серед цих засуджених.

Колонія, де відбувають покарання жінки за різні злочини проти національної безпеки, розрахована на 200 осіб, зараз тут утримуються трохи більш як 80 жінок. Це пенітенціарний заклад із комфортними умовами – раніше в цій колонії відбували покарання засуджені до обмеження волі або ті, хто скоїв злочин із необережності, дорожньо-транспортні пригоди тощо. Житлові корпуси колонії мають добрий ремонт, кімнати – звичайні житлові, є кухня з мультиваркою та холодильником, інтернет-класи.

У засуджених є власні кошти на картках, дозволено, щоб рідні перераховували. Частина з них тут працюють і отримують мінімальну зарплату. Враховуючи податки, це трохи більш як 8 тисяч гривень. Із зарплат і пенсій колонія утримує певний відсоток за комунальні послуги – тепло і воду, які йдуть на утримання засуджених.