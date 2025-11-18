Жителя Дніпра засудили до 15 років ув’язнення за співпрацю зі спецслужбами РФ

Суд в Україні засудив жителя Дніпра до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна за звинуваченнями у державній зраді, повідомляє сайт Офісу генерального прокурора України.

За даними звинувачення, у серпні 2024 року чоловік установив контакт із представником спецслужб Росії та погодився виконувати його завдання. Як повідомили в прокуратурі, чоловік протягом місяця надсилав російським спецслужбам фотографії, відео та координати українських військових частин та оборонних підприємств у Дніпропетровській області. Також він передавав інформацію про наслідки російських ударів.

Чоловіка затримали в жовтні 2024 року. Його ім’я не розкривається.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 18 листопада 2025 року Генпрокуратура України порушила майже 200 тисяч справ про воєнні злочини та 24 тисячі кримінальних справ проти національної безпеки, серед них 4675 справ за статтею про держзраду; 10465 справ за статтею про колабораційну діяльність; 1621 справа про допомогу країні-агресору.