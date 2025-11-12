СБУ заявляє, що запобігла спробам ФСБ вчинити низку терактів у Києві

Служба безпеки України заявляє, що запобігла спробам ФСБ Росії вчинити низку терактів у Києві, зокрема замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метро в столиці України.

У СБУ зазначили, що встановили особу організатора замовних злочинів. «Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, згаданий фігурант підшукував «однодумців» для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ.

«Служба безпеки задокументувала спробу «маршрутизації» до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон нашої держави через треті країни. Після прибуття до столиці України, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином. Встановлено, що з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи», – зазначили в СБУ.

Як заявили у службі, ця особа також отримала завдання від спецслужб РФ із підготовки терактів у декількох ТРЦ і на станції метро в Києві в годину пік, коли на локаціях було б зосереджено найбільше людей.

«Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму», – йдеться в повідомленні.

У СБУ заявили, що «резиденту з Криму» заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; терористичний акт; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

«Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Вирішується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця. Триває розслідування щодо всіх учасників агентурної мережі ФСБ», – додали в Службі безпеки.

Імен згаданих осіб у СБУ не наводять.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.