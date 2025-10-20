СБУ та Нацполіція заявили про викриття восьми поплічників РФ, які збиралися «відродити» СРСР в Україні

Служба безпеки України та Національна поліція заявили про викриття восьми поплічників РФ, які збиралися «відродити» СРСР в Україні.



Як повідомляє пресслужба відомства, їх викрили у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.



За даними СБУ, завдання цих фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки прихильників радянського союзу у своїх областях і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях, вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.



Як стверджують в українській спецслужбі, фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоку, через які підшукували однодумців вступити до так званого «оргкомітету УРСР», також за допомогою соцмереж вони поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних «осередків» та закликали ігнорувати українське законодавство.



У СБУ стверджують, що фігуранти виявилися ідеологічними прихильниками рашизму, які очікували на повну окупацію України, а лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.



На підставі зібраних доказів вісьмом організаторам російського підпілля повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

•ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

• чч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації);

•чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.



