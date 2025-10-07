СБУ: у Львові затримали громадянина РФ, який, влаштувавшись добровольцем у ЗСУ, почав працювати з ФСБ

Служба безпеки України заявляє про затримання у Львові громадянина РФ, який, влаштувавшись добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ, почав працювати на російську спецслужбу.

Як повідомляє пресслужба відомства, чоловік коригував ракетні удари РФ по Львівській області.

У СБУ стверджують, що затриманий надавав ФСБ координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин, а також геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.



«Встановлено, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку «кріт» використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу. Для залучення чоловіка до співпраці, ФСБ задіяла його брата з Росії», – йдеться у повідомленні.

У СБУ не уточнюють, як довго тривала ця діяльність та скільки часу затриманий перебував у лавах ЗСУ.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру, він перебуває під вартою.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.



