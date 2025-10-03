СБУ: є «беззаперечні докази», що підозрюваний у справі Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Служба безпеки України заявляє, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

«За матеріалами справи, більше року тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання. Зокрема, він спочатку відстежував і передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час і напрямки руху залізничних ешелонів із пальним. Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія і профінансувала підготовку до цього злочину», – заявили у Службі безпеки.

За даними слідства, підозрюваний відстежував розклад дня і маршрути пересування народного депутата, одночасно з цим готуючи план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства.

«Однак, правоохоронці запобігли його виїзду і затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України», – нагадали в СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за статтею 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

За новою підозрою за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) фігурантові справи, який перебуває під вартою, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював. Нову підозру в справі він поки не коментував.

У СБУ раніше заявляли, що до організації вбивства Андрія Парубія «можуть бути причетні російські спецслужби».

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство розслідують за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

