Нові деталі про вбивство Парубія. Що розповіли сусіди підозрюваного?

ЛЬВІВ – Розслідування справи про вбивство 30 серпня 2025 року у Львові на вулиці Єфремова було вбито народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Йому було 54 роки.1 вересня Офіс генерального прокурора інформував, що затриманому 52-річному львів’янину Михайлові Сцельнікову повідомлено про підозру у цьому вбивстві.Під час допитів і судового засідання підозрюваний зізнався у скоєному. Також, за неофіційними даними, він зізнався слідчим про свої контакти з представниками Росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Але підозрюваний потім заперечив це у суді. Андрія Парубія, колишнього спікера парламенту і секретаря РНБО, учасника усіх революцій незалежної України, коменданта Майдану під час Революції гідності, передали Службі безпеки України (СБУ).

Чому? Які мотиви скоєння злочину? Яку причину називає батько політика? Чи знайшли зброю? Що нового відомо про підозрюваного?

Радіо Свобода поспілкувалося із мешканцями будинку, де підозрюваний орендував квартиру незадовго до Андрія Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков прописаний у Львові на вулиці Костюшка. Як ФОП був зареєстрований на вулиці Котляревського.

Однак останнім часом Сцельніков не працював, але при цьому орендував квартиру, користувався автомобілем, а також відвідував спортивний зал, куди ходив і Андрій Парубій.

Із власних джерел Радіо Свобода відомо, що йдеться про багатоповерховий будинок в одному з районів міста, подалі від місця вбивства.

Тимчасові сусіди Сцельнікова кажуть, що був він відлюдькуватим і уникав спілкування.

– Ні з ким не говорив. Приїхав машиною і поїхав. Ні з ким не вітався. Він тут не жив, не наш мешканець.

– А скільки він часу тут орендував?

– Та де я знаю.

– А коли ви його побачили перший раз?

– Ну, як він з'явився, тоді побачив.

– Я не знаю, що за орендар. Бо прийшла і пішла.

– Ми на першому поверсі живемо. Ходив тут, звичайна людина. Ніколи не вітався. Пару разів бачив, може два-три.

– Мав зелену машину, дев’ятку.

– Я живу на нижньому поверсі. На щастя, його не зустрічала.

Таке кажутьРадіо Свобода мешканці будинку, в якому підозрюваний орендував квартиру. За неофіційною інформацією, два місяці.

Андрій Парубій ходив звичним маршрутом

30 серпня, у день убивства Андрій Парубій вийшов з будинку, де проживав, і пішов звичним маршрутом до спортзалу.

Парубій вів життя звичайної людини і вирахувати його щоденне пересування було нескладно. На вулиці Єфремова ззаду до нього підійшов чоловік, одягнутий, як кур'єр служби доставки, і здійснив вісім пострілів. Андрій Парубій помер миттєво.

Вже за два дні поліція затримала підозрюваного на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів’янин, який зізнався у вбивстві. Під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави, стало відоме прізвище підозрюваного – Михайло Сцельніков.

Перед початок зсідання він сказав журналістам, що вбив Андрія Парубія, бажаючи помститись українській владі. І казав, що хоче, щоб його швидко обміняли на якогось українського полоненого, бо тоді, мовляв, він зможе знайти тіло свого загиблого сина.

Син, про якого говорить підозрюваний Михайло Сцельніков, військовий 93-ої бригади – Михайло-Віктор Сцельніков, на псевдо «Лемберг». Він доєднався до українського війська добровольцем на самому початку війни, зник безвісті у 2023 році при обороні Бахмуту. Мати добровольця і колишня дружина підозрюваного дізналася зі ЗМІ, що саме її колишнього чоловіка підозрюють у вбивстві Андрія Парубія.

«Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли «Лемберг» пішов на війну, вони дуже посварились. І «Лемберг» скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший – ні», –написала жінка на своїй сторінці у фейсбуці.

І ще додала, що якщо це Сцельніков убив Парубія, то тим самим, «він убив їхнього сина вдруге».

До слова, підозрюваний розлучений і з другою дружиною, з якою теж має сина, неповнолітнього на цей час.

Як стало відомо Радіо Свобода, Михайло-Віктор Сцельніков бачився із батьком на своєму весіллі, і там вони дуже посварилися

Син не спілкувався із татом, відколи пішов захищати Україну.

Заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець розповів Радіо Свобода, що підозрюваний не змінював своїх показів і надалі повторює, що мотивом до злочинних дій була помста і бажання знайти тіло сина.

Та попри зізнання, кажуть у прокуратурі, все ще не знайдене ключове – знаряддя вбивства.

Не думаю, що у потерпілого були якісь особисті стосунки з підозрюваним, щоб вкласти в основу версію про особисті якісь стосунки

«У підозрюваному під час обшуку квартири було знайдено гільзи. Тривають пошуки зброї у тих місцях, на які вказав підозрюваний. Він вказує не одне місце. Це лісова ділянка місцевості, він не називає конкретне місце, де він це зробив. Як жив підозрюваний до моменту вбивства, вивчається органами слідства, в тому числі, де він пересувався, з ким контактував, що робив. Тому що його покази це добре. Але слідство має це підтверджувати. Тому зараз відпрацьовуються всі можливі його місця перебування, руху і так далі. Ми проводили обшуки у всіх місцях, які нам відомі, де він перебував.

Дуже великий масив інформації, яку треба опрацьовувати, в тому числі перевірити всі версії і особистої помсти, і виконання на замовлення чийогось. Багато версій. Я не думаю, що у потерпілого були якісь особисті стосунки з підозрюваним, щоб вкласти в основу версію про особисті якісь стосунки», – каже Олексій Уманець.

Батько про вбивство сина

Батько Андрія Парубія Володимир Парубій вважає, що «вирок синові офіційно винесла Москва одразу після Майдану».

Радіо Свобода зустрілося з Володимиром Парубієм біля Львівської Політехніки. Тут його син закінчив аспірантуру. Парубій-старший розповідає, що Андрія російська пропаганда публічно називала «неонацистом» і «радикалом», звинувачувала в організації подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти ексголови Верховної Ради Андрія Парубія у вересні 2019 року. Андрій Парубій сам про це повідомив. Йшлося про те, що досудове розслідування щодо нього проводилося «за фактом створення і координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 2.05.2014 на території Одеси».

Гюндуз Мамедов, заступник генпрокурора України у 2019-2022 роках, називає причину вбивства Андрія Парубія саме події 2 травня 2014 року в Одесі:

«Його ім’я стало одним із головних символів «одеської змови» у кремлівських наративах. Наприклад, 2014 року російські пропагандисти активно поширювали заяву колишнього заступника начальника Головного управління МВС України в Одеській області Дмитра Фучеджі (який на той момент уже втік до РФ) в етері російського каналу НТВ, де він назвав Андрія Парубія одним із головних винуватців трагедії 2 травня».

Володимир Парубій зауважує, що попри небезпеку син останні чотири роки не мав охорони. Водоночас, силовики повідомили, що ексспікер не звертався офіційно з проханням надати охорону.

Офіційно Москва винесла йому вирок

«Офіційно Москва винесла йому вирок. Його незламна позиція. Його тверда позиція. Бо багато політиків міняли свої погляди. Він ніколи. Він стояв твердо на українських позиціях. І Майдан. Він очолював перший і другий Майдани. Там теж були на нього замахи. Після того, коли він пішов з посади голови Верховної Ради, то рік в нього була охорона. А через декілька років йому цей вирок винесла Москва, він мені казав. І звертався по охорону, але відмовили, мотивуючи, що згідно з законом охорона надається лише рік після того, як пішов із посади. Закон – це в мирний час. Він не випрошував, не встиг ходити, молити», – говорить Володимир Парубій.

Підозрюваного у вбивстві сина Парубій-старший називає «підставною фішкою, щоб відвести від справжніх і мотивів, і справжніх замовників того вбивства».

Я так розумію, що підозрюваний плете, але він не попідписував нічого

«Я так розумію, що підозрюваний плете (говорить, що попало), але він не попідписував нічого. Так, казав мені слідчий, що він нічого не підписує. Ймовірно, його просто використали для виконання того вироку. А він, як я знаю, в своїх поглядах він антиукраїнський.

Вирок синові був винесений давніше в Москві. У тому списку Кремля було декілька прізвищ. Андрій був серед перших. Я йому казав, бережись Андрію, бо знаю, що таке росіяни.

Весь час в «95-му кварталі» висміювали його. І то так, брудно, гидко. Він мовчав, на такі речі не реагував. Але його допекло, коли почали його дочку, дружину обливати брудом в «95-му кварталі». І він сказав чи написав, щоб вони припинили і не зачіпали доньку та дружину. На це він зреагував, а так на таке не мав часу, а коли почалась війна, то навпаки, всіх закликав об'єднуватися і діяти разом», –говорить батько Андрія Парубія.

Журналісти одного з інтернет-видань дослідили соцмережі затриманого Михайла Сцельнікова і з'ясували, що ще задовго до зникнення сина на війні він негативно відгукувався про Майдан, владу, а вже під час повномасштабної війни хотів виїхати з України і навіть цікавився, як для цього можна використати статус зниклого безвісті сина. Розмовляв російською мовою.

Забули про безпеку

Микола Савельєв, львівський журналіст-розслідувач, пильно стежить за подіями навколо вбивства Андрія Парубія та має інсайдерську інформацію з правоохоронних органів.

Чоловік не вірить у версію про те, що підозрюваний Михайло Сцельніков збирається шукати в Росії тіло зниклого сина. І певен, що вбив політика, щоб розправитись з тим, кого ненавидів і виправдати своє бажання втекти з України.

«Його мотивація, що там тіло сина, що мені обіцяли віддати, це дурниця. Тим більше, зважаючи на те, що викинули в інтернет, що він сам виходив на Росію. Тобто, він сам запропонував об'єкт для ліквідації. Він знав, тим більше, де живе Парубій, де ходить у спортивний зал. Він його вичислив і застрелив. І тепер легенди розповідає, які вигадали його куратори з Росії. Виникає низка запитань по тілу сина, звідки підозрюваний знає, що це тіло йог сина, як його збирався в Україну привезти, може збирався десь там закопати, так його могли й без нього закопати. Це просто дурниця.

На похороні Парубія був натовп людей і нікого не перевіряли, не були задіяні посилені міри безпеки

Мене в цій усій ситуації не це напружує, а що ми забули про війну. Забули про обережність. На похороні Парубія був натовп людей і нікого не перевіряли, не були задіяні посилені міри безпеки. А скільки таких ждунів, як Сцельніков? Скільки таких, хто виступав проти Майдану? Це війна. Скільки таких планів зріє у ворога? Скільки таких, що готові робити і це має враховувати спецслужби, має працювати, а українці мусять бути насторожі. Побачив людину зі зброєю – повідом. Краще помилитись, ніж не вгадати», – каже Микола Савельєв.

А ще його цікавить відповідь на запитання, чому підозрюваний Сцельніков не був мобілізований. Адже на початок великої війни йому було 48 років.

думаю, він навмисне цей пістолет не показав

«Він не боявся блокпостів, коли втікав. Я думаю, він навмисне цей пістолет не показав. Бо це сьогодні він такий готовий до обміну, готовий зізнаватися у вбивстві. А завтра скаже, що його катували, зброї нема. А зброя це вагомий доказовий фактор», – зауважує Микола Савельєв.

Галицький районний суд обрав запобіжний захід для Сцельнікова – тримання під вартою протягом 60 днів. Тривають слідчо-пошукові дії. 30 жовтня суд вирішуватиме, чи продовжувати запобіжний захід.