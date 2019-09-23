Парубій: ДБР відкрило проти мене провадження за організацію захисту Одеси весною 2014-го

Колишній голова Верховної Ради та народний депутат від «Європейської солідарності» Андрій Парубій повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо нього через сутички 2 травня 2014 року в Одесі.

«ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями». Ось такий документ», – написав Парубій у Facebook.

У документі, який оприлюднив народний депутат, йдеться, що Державне бюро розслідувань з 23 серпня 2019 року здійснює розслідування злочину, передбаченого статтею 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення), «за фактом створення та координування Парубієм А. В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території міста Одеси».

Державне бюро розслідувань наразі офіційно не коментувало інформацію.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.