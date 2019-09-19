Рада не змогла ухвалити в цілому закон про право НАБУ і ДБР на прослуховування чиновників

Верховна Рада України 19 вересня не змогла ухвалити в другому читанні законопроєкт, згідно з яким Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань отримують право самостійно здійснювати прослуховування чиновників і скасовуються так звані «правки Лозового».

За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 196 депутатів за мінімально необхідних 226. До цього депутати розглядали правки, запропоновані до документа, частина з яких викликала суперечки.

Під час голосування голова парламенту Дмитро Разумков спробував зупинити процес, проте система «Рада» показала результат.

Після цього спікер виніс пропозицію про повернення законопроєкту на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. Це рішення підтримали 242 депутати. Невдовзі Разумков закрив засідання парламенту.

10 вересня Верховна Рада підтримала вказаний законопроєкт у першому читанні. Депутати тоді проголосували також за скорочення вдвічі терміну підготовки документу до другого читання.

29 серпня президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт №1009, що пропонує надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування.

Документ передбачає вилучення з Кримінального процесуального кодексу та закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися в таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Депутат із фракції «Радикальної партії» Андрій Лозовий подав, а парламент підтримав поправки, які передбачають, що всі процесуальні рішення, які тією чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Також закон обмежував термін розслідування трьома місяцями замість шести.