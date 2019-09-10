Рада підтримала право НАБУ та ДБР на прослуховування чиновників

Верховна Рада 10 вересня в першому читанні підтримала законопроєкт, згідно з яким Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримують право самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

За це рішення проголосували 297 народних депутатів. Фракції «Європейська солідарність» і «Опозиційна платформа – За життя» законопроєкт не підтримали. Депутати проголосували також за скорочення вдвічі терміну підготовки документу до другого читання.

29 серпня президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт №1009, що пропонує надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування. Документ передбачає вилучення з Кримінального процесуального кодексу та закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися в таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Депутат із фракції «Радикальної партії» Андрій Лозовий подав, а парламент підтримав поправки, які передбачають, що всі процесуальні рішення, які тою чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Також закон обмежував термін розслідування трьома місяцями замість шести.