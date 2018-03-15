Рада відхилила законопроект, який скасовує «правки Лозового»

Верховна Рада відхилила законопроект 7547, який передбачає скасування так званих «правок Андрія Лозового» до Кримінально-процесуального кодексу України.

Перед цим у сесійній залі провели три нерезультативних голосування за схвалення за основу законопроекту № 7547.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада схвалила внесення змін до низки кодексів, зокрема Кримінального процесуального кодексу. Під час ухвалення закону було враховано правки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Відповідно до змін, тепер слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, серед іншого, щодо встановлення причин смерті. Раніше експертизу проводили за рішенням слідчого.

Ці зміни передбачають, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить два місяця – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, три місяця – провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості і шість місяців – щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Крім того, передбачається, що досудове розслідування має бути закінчено протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, а також протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Ці зміни до Кримінального процесуального кодексу набувають чинності 15 березня.

«Правки Лозового» критикували правоохоронні органи.