Судова влада спростовує інформацію, що з 15 березня похорон дозволятимуть лише після рішення суду

Інформація про те, що дозвіл на похорон з 15 березня 2018 року надаватимуть тільки після рішення суду, не відповідає дійсності, повідомляє портал Судової влади.

Як йдеться в роз’ясненнях, будь-яку експертизу, в тому числі судово-медичну, з 15 березня призначатиме слідчий суддя, але лише в межах кримінального провадження.

«Тобто у випадках насильницької смерті і лише після реєстрації повідомлення про кримінальне правопорушення. Адже тільки експерт видає лікарське свідоцтво про смерть, якщо вона настала внаслідок травми, отруєння, ураження струмом, дії інших зовнішніх факторів, раптової смерті дітей віком до 1 року та якщо особа померлого не встановлена», – зазначається в повідомленні.

Представники судової влади наголошують, що у разі смерті людини природною смертю дія нововведень КПК на процедуру видачі дозволу на її поховання не розповсюджується.

«У випадках, коли слідчому доведеться звертатись до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи, воно розглядатиметься слідчим суддею негайно і без жодних зволікань», – наголошують у судовій владі.

У роз’ясненнях додають, що висновок експерта виготовляється на основі акту судово-медичного дослідження і результатів аналізів у місячний термін з моменту призначення експертизи, але тіло віддається на поховання після завершення розтину, а проведення експертизи на правила поховання також не впливає.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада схвалила внесення змін до низки кодексів, зокрема Кримінального процесуального кодексу. Під час ухвалення закону було враховано поправки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.

Відповідно до змін, тепер слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, серед іншого, щодо встановлення причин смерті. Раніше експертизу проводили за рішенням слідчого. Ці зміни до Кримінального процесуального кодексу набувають чинності 15 березня.

«Поправку Лозового» критикують правоохоронні органи. Начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць.

У Національному антикорупційному бюро України вважають, що ухвалені у жовтні 2017 року зміни до Кримінального процесуального кодексу паралізують роботу органів досудового розслідування.