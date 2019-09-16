ДБР розслідує продаж даних телефонних розмов правоохоронцями – Варченко

Кілька співробітників правоохоронних органів стали фігурантами справи про продаж даних телефонних розмов – про це повідомила на своєму Facebook заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

«Правоохоронці незаконно скористалися своїм службовим становищем, аби отримати від операторів мобільного зв’язку інформацію про телефонні розмови громадян. Ці дані вони продавали посередникам, а ті – перепродавали замовникам. Своїми діями правоохоронці порушили таємницю телефонних розмов», – повідомила вона.

Заступниця голови ДБР не уточнює, в якій саме правоохоронній структурі працюють фігуранти справи і які дані були продані.

За даними Варченко, слідчі Бюро разом із працівниками Служби безпеки України та під керівництвом Генеральної прокуратури провели обшуки, в результаті яких отримали докази протиправних дій правоохоронців.

Наразі слідчі працюють над отриманням додаткових доказів, які дозволять обґрунтувати підозру як працівникам правоохоронних органів, так і посередникам та покупцям.