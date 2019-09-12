ДБР проводить обшуки в «Укроборонпромі» через справу про дії керівництва НБУ в 2016 році

Державне бюро розслідувань здійснює обшуки в приміщеннях концерну «Укроборонпром» – інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Бюро.

При цьому речниця ДБР не уточнила, де ще, окрім приміщень концерну, відбуваються слідчі дії.

«Поки що коментуємо, що обшук, який відбуваєтья на концерні «Укроборонпрому» і на підприємствах, які входять до його складу. І це дійсно відбувається в рамках провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році», – сказала вона.

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При цьому представниця Бюро не змогла підтвердити інформацію про общуки за місцем прописки ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

«Ці обшуки за декількома адресами, я, на жаль, не можу вам не уточнити, конкретно де саме. Розголосити ми можемо поки що лише те, що так – в «Укроборонпромі» в тому числі», – пояснила вона.

Директор ДБР Роман Труба повідомив, що слідчі працюють в приміщеннях «Укроборонпрому» безперешкодно: «вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення».

Раніше видання «Інтерфакс» повідомило зі слів Валерії Гонтаревої, що обшуки проводяться за її місцем прописки в Києві.