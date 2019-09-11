ДБР: під час будівництва на полігоні «Широкий лан» могла бути розтрата 37 млн грн

Державне бюро розслідувань України розслідує кримінальне провадження про ймовірну розтрату 37 мільйонів гривень під час виконання будівельних робіт на території полігону «Широкий лан» у Миколаївській області.

За попередньою інформацією, причиною збитків стало недбале ставлення до служби військового головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

У відомстві розповіли, що у 2016 році Міністерство оборони та генеральний підрядник уклали договір на виконання будівельних робіт для будівництва табірного містечка на території полігону «Широкий лан». За умовами договору об’єкт мав бути повністю готовим та зданим в експлуатацію у 2018 році, однак частина будівельних робіт не була виконана.

«Згаданий військовослужбовець неналежно виконав визначені обов’язки – не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору, не забезпечив ефективне і цільове використання бюджетних коштів за вказаним договором. Як наслідок, компанія-будівельник отримала від МОУ 135 млн грн – 37 млн грн з цієї суми сплачено за роботи, які фактично не виконані, чим завдано відповідну шкоду державі», – заявили в бюро.

Кримінальне провадження відкрите за частинами 3 і 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).