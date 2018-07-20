Міноборони відмовляється від послуг забудовників, які не виконують зобов’язань

Міністерство оборони України розриває угоди з будівельними компаніями, які будують житлові будинки для вояків, але при цьому не дотримуються термінів та якості будівельних робіт, заявив на брифінгу заступник начальника квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олександр Чергінець.

«Міністерство ініціює розірвання угод з будівельними компаніями, які не виконують своїх контрактних зобов'язань. Ми маємо кілька угод з будівельною компанією ТОВ «РІСТ», однак вона затримує завершення будівництва. Ми ініціюємо розірвання всіх угод з нею та накладення на неї штрафних санкцій. Також її внесуть у список ненадійних компаній, які не виконують зобов'язань та з якими більше не укладатимуть угод державні структури», – запевнив посадовець.

За словами Олександра Чергінця, невиконання забудовником угод про будівництво житла для військових в умовах війни на сході України «є диверсією проти Збройних сил».

За інформацією Міноборони, наприкінці 2016 року київська будівельна компанія «Ріст» виграла тендер щодо розбудови декількох об’єктів інфраструктури ЗС України, але зірвала, передбачені угодами, терміни здачі об’єктів будівництва.

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Керівництво компанії «Ріст» не дотримується взятих на себе зобов’язань та призупинило виконання будівельних робіт на об’єктах, розташованих на полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині та інших об’єктах.

Зі свого боку, низка будівельних компаній, які будують квартири для вояків на замовлення Міноборони, говорять про корупційні схеми, які полягають у завищення вартості недобудованого житла, а відтак і у збільшенні державних витрат на його добудову.

Олександр Чергінець наявність таких схем у відомстві відкидає.