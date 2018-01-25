Житло для бійця: замість наметів – котеджі?

Київ – Міноборони розпочинає будівництво понад 180 гуртожитків для військових. Уже упродовж року там буде можливість поселити на час служби 23 тисячі бійців, тобто половину від тих, хто не має власного житла. Це тимчасове житло будуватимуть за сучасними технологіями, забудовника обиратимуть через систему Prozorro, а контроль за виконанням робіт покладуть на громадськість, стверджують в оборонному відомстві. Про цей проект вже позитивно відгукуються волонтери та представники ветеранських організацій, але вони закликають не забувати і про надання постійного житла для кадрових військових та їхніх родин. Утім, частина експертів попереджає про ризик корупції під час масштабного будівництва на замовлення Міноборони.

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Двоповерхові котеджі на 125 військових кожен, кімнати на п’ять бійців з усіма зручностями, меблі, побутова техніка та всі комунікації під ключ – так виглядає типовий проект гуртожитків для військових, які вже цього року планує збудувати для 23 тисяч бійців Міноборони.

Один котедж обійдеться державі близько 12 мільйонів гривень, остаточну вартість визначать електронні торги, повідомив журналістам виконувач обов’язків начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України полковник Олександр Чергінець.

«На реалізацію проекту в Міністерстві оборони України передбачено фінансовий ресурс у сумі 2,6 мільярда гривень, з урахуванням коштів на відновлення зовнішніх інженерних мереж для під’єднання житлових комплексів. Будівництво житлових комплексів для контрактників здійснюватиметься на територіях військових містечок майже по всій території України – в 21 області. Плануємо побудувати 184 будівлі», – розповів посадовець.

За словами Олександра Чергінця, проект та супровідна документація для гуртожитків вже розроблені, й будівництво можна розпочинати одразу ж після проведення конкурсу за допомогою електронної системи закупівель ProZorro.

Нові типові житлові комплекси для контрактників – це підхід, який дасть змогу якнайшвидше закрити проблему забезпечення житлом контрактників, погоджується волонтер, учасник робочої групи з контролю за реалізацією проекту будівництва Олександр Погребиський. Водночас він закликає всіх небайдужих громадян та волонтерські організації долучитися до контролю за виконанням будівельних робіт, а представників бізнесу – до постачання необхідних матеріалів та обладнання.

Пропонуємо активно залучити до реалізації проекту будівництва житлових комплексів для контрактників громадськість та волонтерів на місцях

«Ми пропонуємо активно залучити до реалізації проекту будівництва житлових комплексів для контрактників громадськість та волонтерів на місцях. Нам дуже потрібна допомога фахівців у проведенні технагляду під час процесу будівництва, фотофіксації проведення робіт тощо. А будівельні організації запрошуємо до участі у процедурі закупівель на будівництво вказаних житлових комплексів та зробити свій особистий внесок у розвиток інфраструктури Збройних сил України».

Утім, наразі 46,3 тисячі українських вояків не мають власного житла і стоять у черзі на нього, повідомляє Сергій Чергінець.

«Найпроблемнішими регіонами є Київ і Київська область, де черга на квартири більш як 8 тисяч осіб, на другому місці Одеса – 2 тисяч безквартирних», – зауважує Чергінець.

За його словами, Міноборони має намір змінити умови надання постійного житла військовим. Якщо пропозиції міністерства про зміни до Житлового кодексу ухвалять, то вояки отримуватимуть переважно тимчасове житло на час служби, а постійним житлом вояків забезпечуватимуть лише після 20 років вислуги – надаючи одноразову грошову допомогу для купівлі квартири чи будинку.

Адвокат, ветеран бойових дій на Донбасі та почесний голова Товариства ветеранів АТО Кирило Сергеєв оцінює такі ініціативи Міноборони у цілому позитивно. Але закликає не забувати про потреби військових з родинами.

У світі існує багато практик. Ті практики, які пропонує українське Міноборони, теж мають аналоги у світі

«У світі існує багато практик. Ті практики, які пропонує українське Міноборони, теж мають аналоги у світі. Наприклад, армія США – переважно розбудовує військові містечка. У Литві – контрактнику надають щомісячні виплати на оренду житла, які відповідають ринковим цінам. Така ініціатива українського Міноборони щодо тимчасового житла для контрактників є більш ніж правильною. Головним питанням для хлопців під час перших хвиль мобілізації було «А де житиме моя родина на час моєї служби?» – констатує адвокат і ветеран.

Саме розв’язання житлової проблеми вояків підвищить мобілізаційний потенціал та мотивацію українців іти на контрактну службу, наголошує ветеран української воєнної операції на Донбасі, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай.

«Я багато спілкуюся з вояками, і з тими, які служать усе життя, і з тими, хто має один-два роки військового досвіду. І що вони кажуть: «Якби ми відслужили і знали, що за 20 років служби гарантовано отримаємо власне житло, яке більш ніхто не забере – ми би не боялися, що родина опиниться на вулиці після завершення нашої служби». Якщо держава запровадить такі житлові програми, це зробить популярнішою військову службу, і військовий контракт загалом», – зауважує Гай.

За словами волонтера, для родини військового знімати житло – занадто дорого. Адже якщо він на фронті отримує високу оплату, то після повернення до пункту постійної дислокації вона зменшується.

Між тим, від початку української воєнної операції на Донбасі антикорупційні активісти та журналісти-розслідувачі виявляють численні зловживання у сфері діяльності Міноборони, зокрема це стосується будівництва нових об’єктів та реконструкції тимчасового житла для вояків.