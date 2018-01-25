Понад 46 тисяч військовослужбовців стоять у черзі на отримання квартир – Міноборони

У черзі на отримання квартир стоять понад 46 тисяч військовослужбовців, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Сергій Чергінець.

«На сьогодні черга безквартирних військовослужбовців становить 46,3 тисячі осіб...Найпроблемнішими регіонами є Київ і Київська область, де черга на квартири більш ніж 8 тисяч осіб, на другому місці Одеса – 2 тисячі безквартирних», – повідомив він.

За словами Чергинця, на реалізацію проекту будівництва житлових комплексів для військовослужбовців передбачено 2,6 мільярда гривень.

«Будівництво житлових комплексів для контрактників здійснюватиметься на територіях військових містечок майже по всій території України — в 21 області. Планується побудувати 184 будівлі загальною кількістю 23 тисячі ліжкомісць», – додав посадовець.

У жовтні президент України Петро Порошенко заявляв, що за останні два роки у ЗСУ отримали майже дві з половиною тисячі квартир.