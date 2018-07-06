Міноборони: 3 військових загинули, 9 поранені під час навчань на Рівненщині

Під час навчань на Рівненському полігоні загинули троє і були поранені дев’ятеро військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони України.

За повідомленням, вранці 6 липня під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на полігоні розірвався міномет.

У Міноборони додали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України розпорядився зупинити бригадні тактичні навчання.

Причину трагедії має встановити службове розслідування.

Інших подробиць у Міноборони не навели.

У березні цього року на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.

У квітні минулого року двоє військових загинули під час навчальних стрільб на полігоні в Харківській області.