Пожежа на військовому полігоні в Миколаївській області: 1 військовий загинув, 7 постраждали

На військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області минулої ночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали, повідомили у прес-службі Сухопутних військ Збройних сил України.

«На 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загорання сталося близько 4-ї години ранку, пожежу загасили.

Загрози життю постраждалим військовослужбовцям немає, вказали у прес-службі Сухопутних військ.

За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця почали службове розслідування, тривають слідчі дії.

Остання масштабна пожежа з вибухами на території військового об’єкту сталася торік у вересні – на військовому арсеналі поблизу Калинівки. Жертв тоді не було. У ГПУ не виключили можливості диверсії як причини пожежі і вибухів у Калинівці.