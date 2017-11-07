У РНБО заявили про «успішні випробування» українських боєприпасів

Рада національної безпеки й оборони України заявляє про проведення успішних військових випробувань боєприпасів, вироблених на українських підприємствах.

Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов після завершення випробувань на військовому полігоні у Дівичках на Київщині, РНБО поставила завдання перед українським оборонним комплексом налагодити виробництво боєприпасів. «Це дуже важлива тема для зміцнення обороноздатності країни, її актуальність значно зросла після того, як було знищено два наших потужних арсенали», – цитує його слова прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, під час стрільб усі боєприпаси підтвердили задані бойові характеристики. «І що дуже важливо, – це найдефіцитніша група боєприпасів, а саме: 152-мм снаряди, гранати (ВОГ) для АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних сил України», – сказав він.

Турчинов зазначив, що після проведення найближчим часом державних випробувань і прийняття на озброєння цих боєприпасів почнеться їх серійне виробництво.

26 вересня на складах боєприпасів біля Калинівки на Вінниччині сталися пожежа і вибухи почалися ввечері 26 вересня. Пожежу локалізували і загасили доволі швидко і вже 28 вересня майже всі евакуйовані (близько 30 тисяч людей) змогли повернутися додому. Це був не перший такий інцидент в Україні. Зокрема, в березні в Балаклії Харківської області детонували снаряди на військовому арсеналі. Також у жовтні минулого року на складах з озброєнням неподалік міста Сватова на Луганщині сталася пожежа. На складах зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів, внаслідок детонування боєзапасу загинули четверо людей, серед яких одна цивільна жінка.