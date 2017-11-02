ЗСУ: на Херсонщині почалися випробування зенітних керованих ракет

У Херсонській області біля Олександрівки почалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗС України, до випробувань залучили екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку і безпілотну авіацію.

У ЗСУ зазначають, що для набуття бойового досвіду військові відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряних цілях-безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 «Рейс».

Повітряні стрільби проходять винятково у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права, додають у ЗСУ.

У грудні минулого року українські військові на Херсонщині також проводили ракетні випробування – відпрацьовували практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряних цілях.

Як повідомляли ЗМІ, Росія погрожувала ракетним ударом у разі проведення Україною військових навчань поруч із окупованим Кримом.

Водночас Київ наголошував, що суверенний повітряний простір Росії в Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна здійснювати ракетні випробування не має наміру.