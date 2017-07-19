На Дніпропетровщині загасили пожежу на військовому полігоні

На Дніпропетровщині у селищі Гвардійському загасили пожежу на військовому полігоні, про це в середу повідомила Радіо Свобода керівник прес-служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

За її даними, станом на 19 липня, на місці залишилось чергувати 40 одиниць пожежної техніки і три підрозділи служби.

Як поінформувала Дар’я Гречищева, площа пожежі, яка спалахнула 17 липня, оцінюється у 30 гектарів. За попередніми даними, причиною загоряння стали навчальні стрільби,

Збитки від пожежі ще не встановлені. За даними лісгоспу, верховий ліс не постраждав, згоріла лише суха трава і підстилка хвойного лісу.

Вранці 17 липня поблизу селища Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області спалахнула пожежа на території полігону військової частини А1363. Попередньо причиною загоряння рятувальники назвали проведення навчальних стрільб. Це були планові навчання артилерії і армійської авіації. Стрільби відразу ж були припинені. Через сильний вітер вогонь поширився на значну територію.