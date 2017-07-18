У Чорногорію вилетів український літак для гасіння лісових пожеж – ДСНС

Український пожежний літак Ан-32П вилетів о 18:20 до Чорногорії для гасіння масштабних займань у лісових масивах, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Пожежі у регіоні не вщухають з минулого тижня. Внаслідок тривалої спеки, сильних поривів вітру та відсутності дощів вогонь швидко поширюється і є загроза розповсюдження на будинки передмість. Зважаючи на можливі ризики, урядом Чорногорії був направлений запит про допомогу і, відповідно до Угоди про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф між урядом України та урядом Чорногорії, прем’єр-міністром України було прийняте рішення щодо надання необхідної допомоги мешканцям Чорногорії», – йдеться у повідомленні на Facebook відомства.

Направити літак до Чорногорії українським рятувальникам доручив раніше цього дня прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Чорногорія 17 липня звернулася з проханням про міжнародну допомогу для боротьби з пожежами, що спалахнули вздовж узбережжя Адріатики та змусили евакуювати десятки туристів.

Щонайменше 100 туристів були евакуйовані з прибережної зони, яка найбільше постраждала від пожежі. Військово-морський флот допоміг у евакуаційних заходах із моря. Під дією потужних вітрів та сухих погодних умов пожежа на півострові Лустика на півдні Чорногорії поширювалася поблизу будинків і кемпінгів.