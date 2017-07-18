Україна направить літак для допомоги в гасінні пожеж у Чорногорії – уряд

Україна направить до Чорногорії свій пожежний літак, щоб допомогти боротися з лісовими пожежами в цій країні, повідомляє прес-служба українського уряду.

За повідомленням, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив направити літак Ан-32П у відповідь на запит Міністерства внутрішніх справ Чорногорії, що надійшов 18 липня.

«Прошу направити до Чорногорії пожежний літак Ан-32П для гасіння лісових пожеж – відповідно до Угоди про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф між Урядом України та Урядом Чорногорії», – йдеться у дорученні.

Чорногорія 17 липня звернулася з проханням про міжнародну допомогу для боротьби з пожежами, що спалахнули вздовж узбережжя Адріатики та змусили евакуювати десятки туристів.

Щонайменше 100 туристів були евакуйовані з прибережної зони, яка найбільше постраждала від пожежі. Військово-морський флот допоміг у евакуаційних заходах із моря. Під дією потужних вітрів та сухих погодних умов пожежа на півострові Лустика на півдні Чорногорії поширювалася поблизу будинків і кемпінгів.

У сусідній Хорватії рятувальники також борються з пожежами, що спалахнули у лісах вздовж Адріатичного узбережжя.