Чорногорія просить ЄС про допомогу в боротьбі з пожежами

Чорногорія звернулася 17 липня з проханням про міжнародну допомогу для боротьби з пожежами, що спалахнули вздовж узбережжя Адріатики та змусили евакуювати десятки туристів.

«Ситуація на півострові Лустика є критичною. Міністерство внутрішніх справ Чорногорії звернулося до структури Європейського союзу з питань цивільного захисту», – ідеться в заяві уряду.

Мери прибережних міст Котор, Тіват та Герцеґ Нові закликали уряд попросити про надсилання літаків для пожежогасіння сусідні країни – Хорватію, Боснію та Сербію.

Щонайменше 100 туристів були евакуйовані з прибережної зони, яка найбільше постраждала від пожежі. Військово-морський флот допоміг у евакуаційних заходах із моря. Під дією потужних вітрів та сухих погодних умов пожежа на півострові Лустика на півдні Чорногорії поширювалася поблизу будинків і кемпінгів.