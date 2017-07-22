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22 Липень 2017, Київ 21:44
Фотогалереї

Фотогалерея: Масштабні лісові пожежі 2017 року

Кожного літа у світі горять сотні мільйонів гектарів лісу, забираючи сотні життів. 2017 року через неконтрольовану спеку й необережність людей пожежі в окремих регіонах уже побили рекорди за своїм масштабом.
Американський штат Каліфорнія цього року охопила одна із найпотужніших пожеж за останні кілька років &ndash; за тиждень сталося 630 загорянь​
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Американський штат Каліфорнія цього року охопила одна із найпотужніших пожеж за останні кілька років – за тиждень сталося 630 загорянь​

За даними лісників, у регіоні горять понад 14 тисяч гектарів
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За даними лісників, у регіоні горять понад 14 тисяч гектарів

Причиною загоряння стали висока температура й низька вологість повітря
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Причиною загоряння стали висока температура й низька вологість повітря

У кількох регіонах оголосили режим надзвичайного стану
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У кількох регіонах оголосили режим надзвичайного стану

Від вогню вже постраждали 16 приватних будинків
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Від вогню вже постраждали 16 приватних будинків

Пожежа в Каліфорнії, 11 липня 2017 року
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Пожежа в Каліфорнії, 11 липня 2017 року

Пожежники Бурятії намагаються локалізувати вогнища загоряння вже другий місяць
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Пожежники Бурятії намагаються локалізувати вогнища загоряння вже другий місяць

За даними МНС, у зоні пожежі перебувають понад дві тисячі гектарів, а в регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації
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За даними МНС, у зоні пожежі перебувають понад дві тисячі гектарів, а в регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації

Південь Італії, де востаннє помітні опади випадали в лютому, також охопив вогонь
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Південь Італії, де востаннє помітні опади випадали в лютому, також охопив вогонь

Горів навіть схил вулкана Везувій. Італійські ЗМІ повідомляють, що частина пожеж &ndash; підпали, влаштовані місцевими злочинними угрупованнями, які борються за земельні ділянки
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Горів навіть схил вулкана Везувій. Італійські ЗМІ повідомляють, що частина пожеж – підпали, влаштовані місцевими злочинними угрупованнями, які борються за земельні ділянки

Французьке МНС всі вихідні намагалося локалізувати пожежу, причиною якої, імовірно, стала підпалена сигарета&nbsp;
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Французьке МНС всі вихідні намагалося локалізувати пожежу, причиною якої, імовірно, стала підпалена сигарета 

Через аномальну спеку в чотирьох регіонах Португалії наприкінці червня вирували сильні лісові пожежі
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Через аномальну спеку в чотирьох регіонах Португалії наприкінці червня вирували сильні лісові пожежі

За даними поліції, жертвами стали не менше ніж 60 людей
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За даними поліції, жертвами стали не менше ніж 60 людей

Через пожежі в Хорватії почали евакуювати й місцевих жителів, і туристів
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Через пожежі в Хорватії почали евакуювати й місцевих жителів, і туристів

Те саме сталося в Чорногорії
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Те саме сталося в Чорногорії

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