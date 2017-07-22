Фотогалерея: Масштабні лісові пожежі 2017 року

Кожного літа у світі горять сотні мільйонів гектарів лісу, забираючи сотні життів. 2017 року через неконтрольовану спеку й необережність людей пожежі в окремих регіонах уже побили рекорди за своїм масштабом.
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Американський штат Каліфорнія цього року охопила одна із найпотужніших пожеж за останні кілька років – за тиждень сталося 630 загорянь
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За даними лісників, у регіоні горять понад 14 тисяч гектарів
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Причиною загоряння стали висока температура й низька вологість повітря
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У кількох регіонах оголосили режим надзвичайного стану
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Від вогню вже постраждали 16 приватних будинків
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Пожежа в Каліфорнії, 11 липня 2017 року
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Пожежники Бурятії намагаються локалізувати вогнища загоряння вже другий місяць
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За даними МНС, у зоні пожежі перебувають понад дві тисячі гектарів, а в регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації
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Південь Італії, де востаннє помітні опади випадали в лютому, також охопив вогонь
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Горів навіть схил вулкана Везувій. Італійські ЗМІ повідомляють, що частина пожеж – підпали, влаштовані місцевими злочинними угрупованнями, які борються за земельні ділянки
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Французьке МНС всі вихідні намагалося локалізувати пожежу, причиною якої, імовірно, стала підпалена сигарета
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Через аномальну спеку в чотирьох регіонах Португалії наприкінці червня вирували сильні лісові пожежі
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