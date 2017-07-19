ГПУ: справу проти посадовців ДСНС щодо пожежі на нафтобазі під Києвом передали до суду

Генпрокуратура України повідомляє, що направила до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт щодо двох посадовців Державної служби із надзвичайних ситуацій, яких звинувачують у службовому недбальстві, що призвело до пожежі на нафтобазі компанії «БРСМ-нафта» у Васильківському районі Київщини в червні 2015 року.

За повідомленням, йдеться про колишнього керівника управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту і головного інспектора відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту вказаного управління.

«Вказані особи, діючи всупереч чинному законодавству, після проведення перевірки і встановлення фактів порушення вимог пожежної безпеки на нафтобазі за адресою: Київська область, Васильківський район селище Глеваха, вулиця Південна, 1, не вжили регламентованих заходів щодо повного або часткового зупинення її діяльності, що призвело до виникнення 08.06.2015 пожежі та спричинення збитків державі на загальну суму понад 58 мільйонів гривень», – заявляють у ГПУ.

8 червня 2015 року сталася пожежа на нафтобазі компанії «БРСМ» у Васильківському районі Київської області. Внаслідок пожежі загинули п’ятеро людей, 15 поранені. Тоді в МВС повідомляли про чотири версії причин пожежі: порушення правил безпеки при експлуатації обладнання для перекачування та змішування пально-мастильних матеріалів, недотримання персоналом технологічного процесу, навмисний підпал з метою дискредитації компанії «БРСМ-нафта» і підпал з метою приховання розтрати керівництвом компанії «БРСМ» пально-мастильних матеріалів і отримання страхових компенсацій.

12 червня минулого року Кабмін визначив суми компенсації сім’ям постраждалих у результаті пожежі на нафтобазі «БРСМ-нафта» під Києвом. Передбачалося виділення по 200 тисяч гривень сім’ям загиблих і по 70 тисяч гривень – потерпілим.