На військовому полігоні на Дніпропетровщині залишилося три осередки загоряння

На Дніпропетровщині, в селищі Гвардійському, локалізували пожежу на військовому полігоні, наразі залишилось три осередки загоряння на площі п’ять гектарів. Про це Радіо Свобода повідомила керівник прес-служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

За її даними, станом на 17 липня, коли виникла пожежа, було 20 осередків загоряння, гасіння пожежі ускладнювалося поривчастим вітром. 17 осередків загоряння уже ліквідовано.

«Зараз створена спільна рейдова група з рятувальників, лісгоспу та військових. Відбувається піше патрулювання цих осередків, триває ліквідація. Пожежа локалізована, тобто вже не поширюється», – сказала Дар’я Гречищева.

За її інформацією, зараз на місці працюють 24 одиниці техніки і понад 300 людей, у тому числі 15 одиниць техніки і 67 осіб особового складу служби надзвичайних ситуацій.

Як поінформувала Дар’я Гречищева, збитки від пожежі будуть встановлюватися після остаточної ліквідації пожежі. Наразі відомо, що верховий ліс не постраждав, згоріла лише суха трава і підстилка хвойного лісу.

В оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України у вівторок підтвердили, що причиною загоряння стали навчальні стрільби, в яких були задіяні авіація та артилерія. Через сильний вітер вогонь поширився на значну територію. Стрільби відразу ж були припинені.

Вранці 17 липня поблизу селища Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області спалахнула пожежа на території полігону військової частини А1363. Попередньо причиною загоряння рятувальники називають проведення навчальних стрільб.