Під час військових навчань розпочалася пожежа на Дніпропетровщині – ДСНС

Поблизу селища Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області зранку 18 липня триває гасіння пожежі, яка спалахнула о 10:42 17 липня на території полігону військової частини А1363. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Попередньо причиною загоряння рятувальники називають проведення навчальних стрільб. За даними ДСНС, суха трава та лісова підстилка спалахнули окремими осередками на площі близько 20 гектарів.

«О 20:40 пожежу локалізовано на площі близько 30 гектарів. Гасіння пожежі триває», – ідеться в повідомленні. На місці працюють 24 одиниці техніки та понад 300 людей.