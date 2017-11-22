Прокуратура: на військових складах у Калинівці не дотримувалися вимог суворого пропускного режиму

Військова прокуратура заявляє, що на військових складах у Калинівці на Вінниччині, де у вересні сталися вибухи, не дотримувалися вимог суворого пропускного режиму.

Як повідомляє прес-служба відомства, правоохоронці склали протокол щодо начальника режимної служби Вінницького зонального відділу за адміністративне правопорушення – «недбале ставлення до військової служби».

За даними прокуратури, 26 вересня внаслідок неналежного виконання цим офіцером його обов’язків працівники приватного підприємства, зокрема, здійснили «переміщення заборонених легкозаймистих речовин та пожежонебезпечних предметів на технічну територію військової частини, де були боєприпаси до танкових гармат.

У прокуратурі повідомляють, що 10 листопада суд розглянув адміністративний протокол і призначив військовому штраф у розмірі 2465 гривень.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини. Пожежу локалізували і загасили доволі швидко і вже 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

У ГПУ не виключили можливості диверсії як причини пожежі і вибухів. Військова прокуратура розслідує справу саме за цією за статтею. Прокуратура досліджує обставини пожежі і вибухів.