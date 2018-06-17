Канадська зброя для України: що можуть отримати ЗСУ

Канадські парламентарі виступили з ініціативою надати Україні зброю майже на десять мільйонів доларів. Наступний хід – за урядом Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади. Чи почує влада Канади заклики опозиціонерів? Яка саме зброя може потрапити до України і що роблять в українських містах кілька сотень канадських військових – розбирались «Донбас.Реалії».

Львівська область. Найбільший в Україні Яворівський полігон. Саме тут, в лічених кілометрах від польського кордону, військові НАТО тренують українських бійців.

Інструктори Збройних сил Канади навчають солдатів уже три роки. Журналісти програми «Донбас.Реалії» потрапили на полігон у момент відпрацювання тактики в лісистій місцевості. Таке завдання українським солдатам поставили канадські інструктори. Одне із завдань – патрулювання лісової дороги, на якій умовний противник нібито підготував засідку.

Далі – штурм будівлі. Спочатку канадські тренери дають майстер-клас. Після чого група намагається його повторити.

Інструктори уважно стежать за діями групи, щоб по гарячих слідах зробити роботу над помилками:

– Цей хлопець не знає, де дружні сили. У таких ситуаціях ми використовуємо спеціальні знаки, які допомагають позначити, де саме ти знаходишся.

– Так, це проблема. Я казав хлопцям. Виходить, кулеметник «вбив» двох своїх бійців.

Після розбору польотів атаку неодноразово повторюють. До того моменту, доки кожен боєць не засвоїть, як саме він повинен діяти на полі бою.

Українські Збройні сили хочуть бути сумісними з арміями країн НАТО до 2020 року. Ми тут для того, щоб наблизити їх до цієї мети

«Ми готуємо їх до будь-яких операцій, з якими вони можуть зіткнутися, в тому числі і на Донбасі. В першу чергу, ми вчимо їх, як підвищити виживаність на полі бою. Українські Збройні сили хочуть бути сумісними з арміями країн НАТО до 2020 року. Ми тут для того, щоб наблизити їх до цієї мети», – розповідає канадський військовослужбовець Джон Ворд.

Посол Канади: «До мене підходять колишні військові і дякують за те, що могли тепло перезимувати»

Зараз в Україні у складі місії UNIFIER одночасно працюють понад двісті канадських інструкторів. Заняття проходять у восьми містах у різних регіонах країни. Крім штурмових підрозділів, навчають також снайперів, саперів, медиків, бійців Нацгвардії і Військової служби правопорядку. Всього за три роки роботи місії канадці підготували понад сім тисяч українських військовослужбовців.

За інформацією Міноборони України, з 2014 року ЗСУ отримали від Канади технічну допомогу на 24 мільйони доларів – це і бронежилети, і каски, і прилади нічного бачення, радіостанції, обладнання для розмінування. Одних тільки комплектів зимової форми – понад 30 тисяч.

«Я тепер, коли буваю в різних місцях по Україні, до мене підходять колишні військові того періоду і дякують за те, що вони могли тепло перезимувати», – каже в інтерв’ю «Донбас.Реалії» посол Канади в Україні Роман Ващук.

А ось доступ до канадської зброї у Києва з’явився тільки в кінці 2017 року. Тоді уряд Джастіна Трюдо включив Україну до списку країн, куди дозволений експорт автоматичної стрілецької зброї. У посольстві Канади «Донбас.Реалії» розповіли про перші результати такого рішення.

«Тут була з візитом і досить активно працює фірма Colt Canada щодо локалізації виробництва моделі «С7» – це основне канадське легке озброєння. Є розмови і довкола питання виробництва мало- та середньокаліберних набоїв», – продовжує канадський посол Роман Ващук.

Канадська опозиція вимагає збільшити військову допомогу Україні

Якщо ми надамо летальну зброю українській армії, ми зможемо побачити, як Путін прибирає свої сили з Донбасу

Водночас парламентська опозиція вимагає від уряду Канади більш активних заходів із підтримки українських військових. Так, представники Консервативної партії Канади запропонували передати Києву партію летальної зброї на 9,5 мільйонів доларів.

«Це – снайперські гвинтівки, приціли, кулемети «С6», які використовує канадська армія, протитанкові гранатомети «Карл Густав», міномети, прилади нічного бачення, деяке медичне забезпечення», – каже в ексклюзивному коментарі «Донбас.Реалії» депутат Палати громад Канади Джеймс Безан.

Це озброєння спочатку призначалося для курдських сил в Іраку. Їх канадські військові тренували для боротьби проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Але рішення про постачання так і не прийняли.

«Путіна провокує слабкість. І поки Україні буде не вистачати озброєння для захисту власних кордонів – Путін буде продовжувати тиснути. Тільки якщо ми надамо необхідну летальну зброю українській армії, лише тоді ми зможемо побачити, як Путін прибирає свої сили з Донбасу», – продовжує канадський парламентар.

Хоча, як вважають оглядачі, навіть якщо ця партія зброї відправиться до Києва, це навряд чи вплине на ситуацію на фронті.

«Ми бачимо, що уся ця зброя була прийнята на озброєння і розроблена у другій половині ХХ століття, тобто, навіть якщо ми його отримаємо, то особливої переваги над бойовиками, над російською армією ми не отримаємо. Технологічний ривок ми не отримаємо після цього», – запевняє військовий журналіст Денис Попович.

«Солдат повинен відчувати, що про нього піклуються» – канадський командир

Моральний стан солдата – це дуже важливо. Він повинен відчувати, що про нього піклуються

А ось тренувальна місія Канади тільки посилюється. На початку 2018 року до України прибули ще 50 інструкторів. Зокрема, підполковник Фрейзер Олд – він командує канадською місією в Україні. Військовий погодився провести невелику екскурсію для журналістів програми «Донбас.Реалії» по штабу UNIFIER. В першу чергу показує імпровізований клуб для військових, де можна відпочити у вільний час.

«Тут у нас є настільний теніс, відеоігри, телевізор з набором фільмів. Коли солдат не на службі, треба подбати про його відпочинок. Ми стежимо, щоб у них був доступ до інтернету, до телефону, щоб вони могли спілкуватися з рідними, які залишилися в Канаді. Моральний стан солдата – це дуже важливо. Він повинен відчувати, що про нього піклуються», – каже підполковник Олд.

За його словами, зброя – не першочергова. Фрейзер Олд каже: зосередитися українським Збройним силам варто на звичайних солдатах.

«Фундаментом будь-якої армії є люди. Військово-промисловий комплекс – це усього лише інструменти, якими вони користуються. Перша річ, яку необхідно зробити правильно – бійці мають бути добре натреновані, командири повинні бути добре підготовлені. Тільки тоді вони зможуть по-максимуму використовувати зброю», – переконує командир операції UNIFIER Фрейзер Олд.

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